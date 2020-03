Facebook

Harald Taupe und Fabian Röck haben noch bis 13 Uhr am St. Veiter Hauptplatz geöffnet © KK; KLZ

10.54 Uhr

Heute, Montag, ist der letzte Tag, an dem Lokale und Restaurants noch geöffnet haben dürfen. Die ersten Lokale gaben schon am Samstag bekannt, dass sie aufgrund der Corona-Verordnung sofort schließen. Das Restaurant Bachler in Althofen hat bereits geschlossen, ab Dienstag müssen alle zusperren. Geöffnet haben in St. Veit beispielsweise am heutigen Montag noch bis 13 Uhr das Café Hahn. "Es ist eine schwierige Zeit, unser Lebenstraum ist ungewiss", so Fabian Röck vom Café Hahn. Taupes Genusschmiede darf und wird weiterhin am Vormittag Grundnahrungsmittel verkaufen. "Das mache ich alleine, ich möchte meine Mitarbeiter keiner Gefahr aussetzen", so Betreiber Harald Taupe.