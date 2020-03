Facebook

Die österreichische Bundesregierung reagiert auf den sich ausbreitenden Coronavirus. Seit Tagen müssen die Bürger mit massiven Einschränkungen in Österreich rechnen: Unis, Fachhochschulen, Kinos, Opernhäuser schließen bis 3. April ihre Pforten. Auch Großveranstaltungen sind betroffen:Es gilt ein Versammlungsverbot und eine Ausgangsbeschränkung. Wir informieren Sie laufend, wie sich das auf den Bezirk St. Veit auswirkt.





16.31 Uhr

Die Bezirkshauptmannschaften haben einen gemeinsamen Pool der Amtsärzte aufgebaut, der gut abgestimmt arbeiten kann, auch an den Wochenenden. Auf den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften arbeiten in etwa drei Teams abwechselnd, eines ist in Bereitschaft und zwei wechseln sich ab. Die treten persönlich derzeit gar nicht in Kontakt.