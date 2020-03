Facebook

Peter Gröning singt "Es wird alles gut" © Screenshot/Facebook

Überblick

Die österreichische Bundesregierung reagiert auf den sich ausbreitenden Coronavirus. Seit Tagen müssen die Bürger mit massiven Einschränkungen in Österreich leben: Unis, Fachhochschulen, Kinos, Opernhäuser schließen voraussichtlich bis nach Ostern ihre Pforten. Auch Großveranstaltungen sind betroffen:Es gilt ein Versammlungsverbot und eine Ausgangsbeschränkung. Wir informieren Sie laufend, wie sich das auf den Bezirk St. Veit auswirkt.

10:40 Uhr:

Der Direktor des Tibetzentrums Hüttenberg, Geshe Tenzin Dhargye, wendet sich in einer kurzen Video-Ansprache an die Menschen, um diesen Mut zu machen. Sein Appell: Die Richtlinien der Regierung so gut als möglich umzusetzen, anderen Menschen achtsam begegnen und nicht in Angstzustände verfallen.