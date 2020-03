Für das Abheizen in bebauten Gebieten ist ein schriftlicher Antrag nötig. Meldefrist läuft bis 3. April.

Anträge können ab jetzt eingereicht werden © Helmuth Weichselbraun

Die Osterfeuer gehören auch in der Region in und rund um St. Veit zum fixen Brauchtum. Was viele allerdings beim Abbrennen des Osterfeuers nicht wissen: Gemäß Gefahren- und Feuerpolizeiordnung ist das Verbrennen im Freien im bebauten Gebiet verboten.