Die Freiwillige Feuerwehr Brückl zog am Samstag Bilanz © Simone Dragy

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Brückl stand eines im Vordergrund - das 160-Jahr-Jubiläum, das heuer am 12. und 13. September gefeiert wird. "Vor 160 Jahren gründete das Kettenwerk eine Feuerwehr. Ob freiwillig oder nicht, wir sind die älteste Feuerwehr in Kärnten und darauf bestehe ich", sagte Bürgermeister Burkhard Trummer am Samstag beim Rückblick auf das vergangene Jahr im Rüsthaus.