Die Baumaßnahmen in der Friesacher Straße sind bald abgeschlossen. Ende März wird eröffnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bau der neuen Hofer-Filiale in Althofen schreitet voran © Wilfried Gebeneter

Die Baumaßnahmen in Althofen gehen in die Zielgerade. „Wir können bestätigen, dass die Eröffnung der neuen Filiale in der Friesacher Straße 6 für 26. März um 7.15 Uhr geplant ist", heißt es aus der Hofer-Zentrale.