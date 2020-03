St. Veit, Maria Saal Öl geriet in die Glan, Sperren wurden eingezogen

Facebook

Ölsperren wurden eingezogen © KK/FF St. Veit

Mittels Foto eines Passanten wurde die Feuerwehr über den Ölteppich am Dienstag in der Kalten-Keller-Straße in St. Veit - Höhe Hallenbad - aufmerksam. "Es ist eine erhebliche Menge in die Glan gelangt. Wir lösten sofort den Alarm aus", so Josef Kropiunig, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt St. Veit.

Das Öl trieb Richtung Klagenfurt. "Auf Höhe des Rückhaltebeckens Zollfeld haben wir schwimmende Sperren eingezogen. Diese sollen am Freitag wieder beseitigt werden. Wir gehen davon aus, dass nichts weitergekommen ist und dass das ganze Öl möglichst aufgefangen wird", so Kropiunig.