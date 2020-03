Facebook

Gewaltsam brachen die Täter die Verkaufshütte auf (Symbolbild) © KLZ/Weichselbraun

In der Nacht auf Dienstag stiegen bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine 24-Stunden-Verkaufshütte im Bezirk St. Veit an der Glan ein. Die Täter brachen einen darin befindlichen Tresor auf und stahlen einen geringen Bargeldbetrag.