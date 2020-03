"Wünsche dir Glück"Luftballon flog mit einer Botschaft von Baden-Württemberg zum Längsee

Facebook

Dieser Luftballon hatte sich in einem Baum verfangen © Privat

Dieser Spaziergang wird einer Familie aus St. Georgen am Längsee wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Ehepaar war mit seiner Tochter am 22. Februar im Wald hinter ihrem Haus spazieren. Dabei entdeckte die 15-Jährige, dass sich hoch oben in einem Baum ein orangefarbener Luftballon verfangen hatte. "Mein Mann hat den Ballon mit einem Ast heruntergeholt", erzählt die Mutter. Sie hatten Glück. Der Ballon, an dem ein Zettel befestigt war, ist nicht weitergeflogen.