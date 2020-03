Upcycling Klaus Arrich peppt im Görtschitztal alte Möbelstücke auf

Vom Bundesheer zum Upcycler: In St. Walburgen in der Gemeinde Eberstein werden Gegenstände restauriert, die sonst im Altstoffsammzelntrum landen würden.

Maria und Klaus Arrich vor einem selbst restaurierten Schrank © Simone Dragy

Ein Kasten aus dem Jahr 1920 wird in einer kleinen Werkstatt in St. Walburgen gerade restauriert. "Er wird im neuen Glanz erstrahlen, im Diner-Look. Während der Arbeit kommen mir immer die Ideen", sagt Klaus Arrich (51), Inhaber der Manufaktur "Impress AK Design". Ganz nach dem Prinzip Upcycling kreiert er in seinen rund 30 Quadratmetern aus Gegenständen, die sonst im Altstoffsammelzentrum landen würden, etwas Neues.