Althofen"Faia Salamanda" heizte im Restaurant Bachler kräftig ein

Der Musiker "Faia Salamanda" (Mario Haber) feierte seinen Tour-Auftakt im Restaurant Bachler in Althofen.

Ivano Albano, "Faia Salamander" Mario Haber und Tontechniker und Musiker Hans Laubreiter © KK/Bachler

Der junge Reggae-Künstler "Faia Salamanda" (Mario Haber) machte im Rahmen seiner "So.Sing.I.De.Liada"-Tour Halt im Restaurant Bachler in Althofen. Dort ging es am Samstag am 20 Uhr rund, der junge Musiker aus dem Gurktal gab seine Hits zwei Stunden zum Besten. Das Publikum sang zu Hits wie "Carinthia", "I hob di gern" oder "Unsa Faia brennt" kräftig mit.