Stark in Erinnerung blieb der 30-jährliche Hochwassereinsatz und die große Suchaktion in Hüttenberg.

104 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr im letzten Jahr © KK/FF

Elf Brand- und 93 technische Einsätze musste die Freiwillige Feuerwehr Eberstein mit Kommandant Simon Höffernig im vergangenem Jahr bewältigen. Über 1000 Stunden standen die Kameraden im Einsatz. Stark in Erinnerung blieb der 30-jährliche Hochwassereinsatz im November. "Auch die groß angelegte Suchaktion im März in Hüttenberg war herausfordernd", so Christian Höffernig, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.