Privater Autosammler will in der Hüttenberger Heft Oldtimermuseum einrichten, das Land macht die Pläne vom Nutzungskonzept einer Studiengruppe abhängig. Standpunkte wurden Samstagabend beim ORF-Bürgeranwalt diskutiert.

In der Heft fand einst die Landesausstellung statt © KLZ/Weichselbraun

Vor 25 Jahren stand die Heft in Hüttenberg als Standort der Landesausstellung im Rampenlicht, seither ist es still geworden um das ehemalige Eisenwerk. Dieses war rund 2500 Jahre lang in Betrieb und wurde in Vorbereitung auf die Landesausstellung 1995 vom mittlerweile verstorbenen Architekten Günther Domenig adaptiert. Jetzt könnte dort wieder Leben einkehren - zumindest wenn es nach den Plänen von Christian Maier geht. Der Steirer würde dort gerne ein Automuseum einrichten, seine Pläne lassen sich aber nicht umsetzen. Die gesamte Sachlage wurde am Samstagabend beim ORF-Bürgeranwalt erörtert.