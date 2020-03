Vierstündige Reindling-Backkurse vor Ostern in Taupes Genussschmiede in St. Veit.

© Michaela Auer

Auch heuer bietet Taupes Genusswiesn wieder Reindling-Backkurse vor Ostern am Unteren Platz in St. Veit an. Gezeigt wird, wie aus einfachen Zutaten ein herrlicher Germteig zubereitet und in weiterer Folge daraus ein Reindling gebacken wird.