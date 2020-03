Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

1970 startete Philips in Althofen © Gert Köstinger

In den Charts spielten sie „Let It Be“ von den Beatles und „Sugar Sugar“ von The Archies. Die Kassettenrekorder dazu kamen aus Althofen. „1970 wurde im Keller des Kulturhauses und in einer Fleischerei mit rund 50 Leuten die erste Produktion gestartet“, erzählt Erich Dörflinger von der Geburtsstunde des Elektronik-Standortes Althofen. Bald ließ Philips dort auch Radiorekorder bauen und entwickelte Elektronik für Videorekorder. 1980 überstieg die Zahl der Mitarbeiter zwei Mal für mehrere Monate die magische Zahl 1000. „Die Handarbeit von damals hat sich in hoch automatisierte Hightech-Produktion gewandelt“, sagt Flex-Vorstand Dörflinger. Zum 50-Jahr-Jubiläum des Standortes will Flex heuer wieder 1000 Arbeitsplätze erreichen. „Wir haben die Tausendergrenze im Visier.“