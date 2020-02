Bad-Buffet geht an die Wirtsfamilie Landsmann aus Straßburg. Für Sanierungen nach Hochwasser kommt Unterstützung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Luftaufnahme vom Hochwasser in Straßburg © APA/BFK08

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag waren die Schäden des 30-jährlichen Hochwassers in Straßburg noch einmal Thema. Eine Investition von 150.000 Euro wurde für die Beseitigung von Schäden, die im November des Vorjahres entstanden sind, vom Gemeinderat abgesegnet. „Es geht dabei um Arbeiten an einem Gehöft und um Sanierungen beim Radweg vor Hackl“, sagt Bürgermeister Franz Pirolt (FPÖ). Die Maßnahmen werden gemeinsam mit dem Wasserverband gesetzt, 30 Prozent der Kosten übernimmt die Stadt Straßburg. Vom Katastrophenfonds könnten auch noch Gelder kommen, dann würde sich der Finanzierungsanteil der Gemeinde noch weiter reduzieren.