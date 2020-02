Unbekannte drangen in der Nacht auf Donnerstag in St. Veit in drei Geschäfte ein. die Täter erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld.

Einbrecher zwängten Türen auf © Fotolia

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag in drei Geschäfte in St. Veit an der Glan ein. Sie hatten die Eingangstüren aufgezwängt. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher Bargeld im Werte von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden ist noch nicht bekannt.