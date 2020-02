Frauenstein"FotoDings" und Gilde: 400 Euro für Licht ins Dunkel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von links: Maximilian Elleberger-Märker & Kevin Kahlbacher © KK/Kevin Kahlbacher

Der Fasching fand am Dienstag vielerorts mit großen Umzügen seinen Abschluss. Am Ende der Faschingssaison wurde auch noch eine Spende überreicht. Die Faschingsgilde Frauenstein (Obmann Maximilian Elleberger-Märker), stellte sich gemeinsam mit "FotoDings", Vermieter und Hersteller von Fotoboxen aus Mittelkärnten, in den Dienst der guten Sache.