St. Veit„Boutique Madame“ schließt nach 23 Jahren

Beatrix Pobaschnig in ihrem Geschäft am Hauptplatz in St. Veit © Simone Dragy

Am Valentinstag 1997 übernahm Beatrix Pobaschnig (66) aus Brückl die rund 100 Quadratmeter großen Räumlichkeiten am St. Veiter Hauptplatz von ihrem damaligen Vorgesetzten, für den sie zuvor acht Jahre lang gearbeitet habe. Jetzt, voraussichtlich im Sommer, schließt Pobaschnig ihre „Boutique Madame“. „Nach 23 wunderschönen und erfolgreichen Jahren, in denen ich Dank der Treue meiner Kunden in Modefragen beraten durfte, wechsle ich in den Unruhestand“, so Pobaschnig.