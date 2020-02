Facebook

Von links: Michaela Steiner, Katja Edlinger, Martina Schlapper, Jennifer Anderwald und Melanie Merl © KK

Im Münzturm in der Grabenstraße in St. Veit starteten Jennifer Anderwald und Katja Edlinger mit ihrer „Ja & Anders“-Kosmetikmanufaktur. Sie sind vor einem Jahr – durch die „Pop-up-Store“-Initiative von Stadtgemeinde und „Junger Wirtschaft“ – in die Stadt gezogen. „Wir bieten natürliche Hautpflege für die ganze Familie, haben jetzt über 20 Produkte im Sortiment und verkaufen diese direkt im Münzturm sowie in unserem Online-Shop“, sagt Anderwald.