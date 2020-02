Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Taxifahrer wurden am Faschingdienstag in St. Veit/Glan mit Falschgeld bezahlt (Symbolfoto) © APA/Hochmuth

Die Gunst der Stunde haben Betrüger in der Stadt St. Veit/Glan genutzt. Vier junge Männer machten am Faschingsdienstag aus Falschgeld echtes Geld – mit einem Trick. Laut ersten Ermittlungen soll einer der mutmaßlichen Betrüger Falschgeld „im Wert“ von mehreren Tausend Euro im Internet bestellt haben. Um es in Umlauf zu bringen, riefen die mutmaßlichen Täter Taxis an und bestellten sie zu Geldinstituten in der Stadt.