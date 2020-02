Facebook

Grund rechts und links der Straße wird an die Asfinag veräußert © Markus Traussnig

Nächster Schritt in Sachen Sicherheitsausbau der S 37. Die Asfinag kauft von der Stadt St. Veit 9505 Quadratmeter Grund für den bevorstehenden Sicherheitsausbau der Schnellstraße. Es geht dabei insgesamt um zehn Flächen links und rechts der Straße in den Katastralgemeinden Goggerwenig und St. Veit. Der Gemeinderat wurde bei seiner Sitzung am Mittwochabend über den Erlös informiert, rund 119.800 Euro werden mit diesem Verkauf in die Kasse der Stadt fließen.