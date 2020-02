Ein Forstunfall hat sich Freitagvormittag in einem Waldstück in Friesach ereignet. Ein 63-jähriger Landwirt wurde von einem Baum getroffen. Sein Sohn leistete Erste Hilfe.

Der C 11 flog den Verletzten ins UKH Klagenfurt © Weichselbraun

Bei Holzschlägerungsarbeiten in einem Waldstück in der Gemeinde Friesach wurde Freitagvormittag ein 63-jähriger Landwirt von einem Baum am Bein getroffen und schwer verletzt. Sein Sohn leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte.