© Juergen Fuchs

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bisher unbekannte täter in die Büroräumlichkeiten einer Firma in Brückl ein, in dem sie die Eingangstüre gewaltsam öffneten. Im Büro durchsuchten sie mehrere Schränke und stahlen vier Stück USB-Sticks sowie Bargeld in unbekannter Höhe aus deiner Kaffeekasse. Die genaue Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.