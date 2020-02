Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verletzte wurde ins Krankenhaus Friesach eingeliefert © (c) Juergen Fuchs

Eine 38-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit an der Glan lenkte am Dienstag kurz nach 7 Uhr Früh ihren Geländewagen auf einem Güterweg in Vellach-Schattseite. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges hielt sie kurz an. Beim Versuch, auf der eisglatten Fahrbahn weiterzufahren, brach das Heck aus und des Autos schleuderte in den Straßengraben.