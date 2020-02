Auf der Metnitztal Landesstraße zwischen Hirt und Friesach kam es am Montag zu einem Unfall. Ein Pkw prallte gegen einen Traktoranhänger, dabei kippte dieser um. Beide Lenker wurden verletzt.

Pkw fuhr in Anhänger

Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Micheldorfer Landesstraße zwischen Hirt und Friesach verletzt (Symbolfoto) © KLZ/Jürgen Fuchs

Am Montag um 14.50 Uhr war ein 60-jähriger Landwirt aus Hirt mit seinem Traktor samt Anhänger auf der Metnitztal Landesstraße (L 62) aus Hirt in Richtung Friesach unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 81-jähriger Pensionist mit seinem Pkw auf der L 62 ebenfalls in Richtung Friesach und versuchte, den vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr verriss er sein Fahrzeug wieder nach rechts und prallte gegen den Anhänger.