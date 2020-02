Domenika Sowa, Inhaberin des „Sowa your Bodystyler“- Kosmetikstudios in Brückl, wurde ausgezeichnet.

Von links: Wirtschaftskammer- Präsident Jürgen Mandl, Domenika Sowa und WK-Bezirksobmann Reinfried Bein © KK/Privat

Seit 20 Jahren gibt es das Kosmetikinstitut „Sowa your Bodystyler“ in Brückl. Unter dem Motto „Schönheit in besten Händen“ hat Domenika Sowa das Studio aufgebaut und wurde anlässlich ihres Jubiläums von der Wirtschaftskammer geehrt. „Schon meine Mutter war in der Kosmetikbranche tätig, durch sie entdeckte ich meine Leidenschaft dafür“, erzählt Sowa.