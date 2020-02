Die Freiwillige Feuerwehr Althofen lädt am Samstag zum Ball in das Kulturhaus. Kostenloses Shuttle-Service wird angeboten.

Das Team der FF Althofen ist für den Ball bestens gerüstet © Veranstalter

Der Feuerwehrball im Kulturhaus in Althofen hat bereits Tradition. Am kommenden Samstag ist es wieder so weit, die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Althofen unter ihrem Kommandanten Johann Delsnig laden zum „Einsatz auf dem Tanzparkett“. Um 20.30 Uhr öffnet das Kulturhaus seine Türen. Wie auch in den Jahren zuvor, können sich die Besucher auf lustige Stunden sowie gute Musik freuen.

In diesem Jahr sorgen im Saal „Die jungen fidelen Lavanttaler“ für die passende Tanzmusik. Für diejenigen, die es gerne etwas lauter haben, legt „DJ Rokko“ in der Kellerdisco auf. Die „Happy Hour“ wird es auch in diesem Jahr wieder geben, um 21 Uhr können Getränke günstiger genossen werden. Karten für die Ballnacht sind im Vorverkauf um 8 Euro und an der Abendkasse um 10 Euro bei allen Feuerwehrmitgliedern erhältlich. Die Karten können aber auch per E-Mail vorab unter der Adresse presse@ff-althofen.at reserviert werden.

Damit die Ballbesucher zum Ball und danach auch wieder sicher nach Hause kommen, steht an diesem Abend ein kostenloses Shuttle-Service zur Verfügung. Zustiegsmöglichkeiten gibt es im ganzen Bezirk – unter anderem in St. Veit, in Metnitz, in Weitensfeld oder in Brückl und Wieting. Auch die Rückfahrten sind gut organisiert. Die ersten Ballbesucher werden um 2 Uhr wieder abgeholt.