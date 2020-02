Facebook

Anita Monai in ihrem Blumengeschäft © Anita Monai feiert mit ihrem Geschäft Jubiläum

Anita (42) und Friedrich Monai (49) haben vor 20 Jahren ihr gleichnamiges Blumengeschäft in Straßburg eröffnet. „Das war ein spontaner Beschluss und es hat gepasst“, so Anita Monai. Sie machte ihre Lehre im Handel und hat sich vieles selbst angeeignet. Ihr Mann Friedrich ist gelernter Gärtner, Mitarbeiter in der Stadtgemeinde und Bezirksfeuerwehrkommandant. „Um das Geschäft kümmere ich mich hauptsächlich alleine“, so Anita Monai.