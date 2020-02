Die St. Veiterin Iris Granig-Winkler hat nun eine Praxis für psychologische Beratung in Treffelsdorf. Neben persönlichen Gesprächen sind auch Sitzungen per Videochat möglich.

Iris Granig-Winkler berät in ihrer Praxis "Kunst der Selbsthilfe" © Privat

Konflikt-, Trauer-und Paarberatung oder Liebeskummer – die St. Veiterin Iris Granig-Winkler (44) hat jetzt eine Praxis für psychologische Beratung in ihrem Haus in Treffelsdorf. Hauptberuflich ist die Mutter eines Sohnes im Einkauf bei Fundermax tätig, nebenberuflich widmet sie sich den Problemen anderer. „Ich möchte jedem Hilfe in allen Lebenslagen bieten“, sagt Granig-Winkler.