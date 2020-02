Die Faschingsgilde Guttaring lädt heuer zu Sitzungen mit alten Bekannten und vielen Überraschungen. Start am Donnerstag.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Narren in Guttaring, wie hier Fredy Becker, sind ab Donnerstag wieder auf der Bühne zu sehen © Gert Köstinger

Mit der Premierensitzung am Donnerstag, 13. Februar, um 19. 30 Uhr startet die Faschingsgilde Guttaring ihr dreitätiges Intensiv-Spaßerlebnis. Denn die Guttaringer Narren treten insgesamt nur drei Mal vors Publikum, wobei es für die Sitzungen am Freitag, 14. Februar, und am Samstag, 15. Febraur, keine Karten mehr gibt.