St. Veit Chorleiterin Erika Unterrainer gibt für ganz Österreich den Ton an

Erika Unterrainer leitet den Kirchenchor St. Veit, der am Sonntag den österreichweiten Radiogottesdienst mitgestalten wird.

Seit acht Jahren leitet Unterrainer den St. Veiter Kirchenchor © KÖSTINGER

Am kommenden Sonntag, dem 16.Jänner wird die Heilige Messe in der Stadtpfarrkirche St. Veit österreichweit live vom ORF übertragen. Mitgestalten wird diesen Radio-Gottesdienst unter anderem der Kirchenchor St. Veit unter der Leitung von Erika Unterrainer (69). „Wir freuen uns sehr, dass wir bei diesem besonderen Gottesdienst mitwirken dürfen. Das letzte Mal, dass eine Messe aus St. Veit übertragen wurde, war vor ungefähr 18 Jahren”, so Unterrainer. Die St. Veiterin hat die Leitung des Chores nun schon seit acht Jahren über, Mitglied ist sie seit ihrem 13. Lebensjahr.