Klein St. Veit Gasthaus Lessiak kann gekauft werden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gasthaus in Klein St. Veit bei Brückl kann gepachtet oder gekauft werden © Simone Dragy

Mit Ende März hört Julita Likar als Pächterin des Gasthauses Lessiak in Klein St. Veit bei Brückl auf. „Aus gesundheitlichen Gründen. Sie hat es drei Jahre lang gut geführt“, so die Inhaber Anna und Oswald Korak. Gesucht wird ein neuer Pächter, das rund 1000 Quadratmeter große Areal könne aber auch gekauft werden. „Es wäre ideal, wenn es als Familienbetrieb geführt werden würde“, so Oswald Korak. „Auch die örtlichen Vereine, die dort ihre Versammlungen abhielten“, so Völkermarkts Bürgermeister Valentin Blaschitz, würden eine Weiterführung begrüßen.