Die Polizei nahm die Burschen vorübergehend fest © Jürgen Fuchs

Zwei 17-jährige Burschen aus dem Bezirk Völkermarkt stahlen gemeinsam vor drei Tagen die Kennzeichentafeln eines am Bahnhof Kühnsdorf geparkten Autos. Im Anschluss montierten sie laut Polizei die Kennzeichen am nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw eines der beiden Burschen. Ohne im Besitz einer Lenkberechtigung zu sein, fuhren sie in den folgenden Tagen zumindest in den Bezirken Völkermarkt und St. Veit umher. Nach einem vertraulichen Hinweis aus der Bevölkerung wurde am Samstag der Pkw im Bezirk St. Veit gesichtet.