Von links: Feldsperling, Haussperling, Kohlmeise, Buntspecht und Amsel © birdlife; fotolia (2); adobe stock/fotolia; Leserreporter;Thomas Pacher;

Kärnten ist anders! Während bei der diesjährigen „Stunde der Wintervögel“ der Vogelschutzorganisation „BirdLife“ Anfang Jänner in österreichischen Gärten im Durchschnitt 30 Piepmatze an den Futterhäuschen gezählt wurden, waren es in Kärnten im Schnitt 39. Bei der „Stunde der Wintervögel“ sind die Menschen aufgerufen, gefiederte Gesellen zu zählen und die Aufzeichnungen an „BirdLife“ zu schicken.