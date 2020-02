Facebook

"Eanta do schon“ heißt es zum 14. Mal in Frauenstein. Die Gilde hat in diesem Jahr neben einem neuen Mitglied, nämlich Freiherr Philipp von Schloss Marienburg (Philipp Kindling) auch ein neues Burgfräulein: Birgit I. Burgfrau von Kraig zu Frauenstein (Birgit Auswarth).