Schnee und Sonne - ein Wetter, wie es unterschiedlicher gar nicht sein könnte © Gebeneter/Steinmetz

Rund 15 Kilometer trennen die beiden Städte St. Veit und Althofen - was das Wetter derzeit betrifft, liegen zwischen diesen beiden Städten jedoch Welten. Denn während am Mittwochfrüh über St. Veit die Sonne lacht, herrscht in Althofen sozusagen tiefster Winter Ein Wetter, das der Meteorologe Werner Troger nur bedingt prognostizierte. In seiner Prognose für Mittwoch sprach er lediglich im Nockgebiet von Schneeschauern.