Auch von Hockeyspielern wurde die Eisfläche gerne frequentiert © Gebeneter

Die Temperaturen der vergangenen Tage erinnerten eher an den Frühling als an den Winter, der derzeit - zumindest dem Kalender nach - herrscht. Die Plusgrade machten auch dem Eislaufplatz beim Radlerstop, direkt am Glanradweg nahe des Jacques Lemans-Stadions in St. Veit, zu schaffen. "Aufgrund des Tauwetters ist die Eislaufsaison leider beendet! Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern und freuen uns auf ein Wiedersehen im Winter 2020/21" - so verabschiedeten sich die Betreiber via Facebook bei allen Eisläufern.