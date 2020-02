Biber werden entlang der Flüsse immer mehr zum Problem und richten Schäden an Bäumen an. Der neue „Wildschadensfonds“ soll helfen.

Heinrich Kriessmann aus St. Filippen hat versucht die Biber mit Hasendraht von seinen Bäumen fernzuhalten © Primus

Abgenagte Baumstämme, Löcher in Ufernähe oder Markierungshügel - dies sind alles Anzeichen für das Revier eines Bibers.

Laut den aktuellen Zahlen des Biber-Monitorings des Landes Kärnten, die in dieser Woche vom Bibermanagement veröffentlicht wurden, gibt es in ganz Kärnten 664 Biber, die sich in 172 Revieren befinden. Seit dem Jahr 2004 sind Biber in Kärnten verbreitet und hausen entlang der Flussufer. „Die Biber sind damals von Kroatien über Slowenien nach Kärnten gekommen und haben sich hier ausgebreitet“, erklärt Patricia Graf, Leiterin des Bibermanagements des Landes Kärnten.