Am 3. Februar endet die Anmeldefrist für die zweite „Highlander“-Wanderung.

© Tourismusregion Lavanttal

"The Highlander“ nennt sich die Extremwanderung, die der Feldkirchner Robert Graimann heuer zum zweiten Mal organisiert. Die Wanderveranstaltung mit Start in Diex und Ziel auf dem Zirbitzkogel findet heuer am 13. Juni statt.