In einer besonders närrischen Mission ist der Ebersteiner Bio-Hotelier Ilmar Tessmann am 14. Februar in Villach unterwegs. Durch sein Engagement bei der Gilde in Bad Gleichenberg hat er erreicht, dass Bad Gleichenberg im Rahmen eines EU-Projektes 2020 Narrenhauptstadt der Steiermark geworden ist.