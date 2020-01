Facebook

Die Feuerwehr löschte den Brand rasch © Weichselbraun

Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr fing ein im Hofbereich eines Wohnhauses in Kaindorf in der Gemeinde Weitensfeld abgestelltes Auto Feuer. Der Brand war vermutlich durch einen technischen Defekt im Motorraum des Fahrzeugs ausgebrochen. In der Folge machte sich der Wagen, der einem 30-jährigen Weitensfelder gehört, selbstständig. Er rollte in Richtung eines Nachbarhauses, blieb jedoch an Randsteinen hängen. Der 30-jährige, der von Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht wurde, versuchte mit drei Feuerlöschern, den Brand zu löschen. Da dies nicht gelang, wurde der Pkw von ihm an seinem Traktor angehängt und mittels Seilwinde rund 50 Meter auf freies Gelände gezogen. Die in der Zwischenzeit alarmierte FF Altenmarkt konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Am Pkw entstand Totalschaden, die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.