Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die neuen Besitzer Kerstin Gruber und Marcel Sowa © Simone Dragy

Die ehemalige Sprint-Tankstelle in der Klagenfurter Straße in Brückl hat mit Marcel Sowa (29) und seiner Lebensgefährtin Kerstin Gruber (29) neue Betreiber gefunden. Das Grundstück, das sich im Besitz von Andreas Rescher befand, wurde von Sowa käuflich erworben. Nach dem Umbau der Anlage, sie war seit 2018 nicht mehr in Betrieb, kann dort jetzt wieder getankt werden. Mit dem Unternehmen F. Leitner wurde ein Partner gefunden.