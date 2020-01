St. Veit Hörzendorfer See zum Eislaufen freigegeben

Am Hörzendorfer See gibt es seit heute, Dienstag, gute Eislaufverhältnisse. Bis 17 Uhr kann täglich Eis gelaufen werden.

Hörzendorfer See zum Eislaufen freigegeben © KK

Erfreuliche Nachrichten für Eisläufer: Der Hörzendorfer See konnte freigegeben werden. Das vermeldet am heutigen Dienstag der Eislaufverein Wörthersee. "Die Eisdicke passt, wir können hier langsam in die Saison starten", freut sich Alt-Eismeister Helmut Riepan, der Eismeister Lorenz Brausam unterstützt. Brücken werden noch gebaut, die Eisbar hat bereits geöffnet. Die ersten Schüler aus Tanzenberg haben sich schon angemeldet.