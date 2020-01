Elisabeth Kowatsch, mit ihrem Geschäft „K&K“ Expertin für Männermode in St. Veit, geht in Pension. Engagierte Nachfolge ist gesucht.

Elisabeth Kowatsch machte ihre Líebe für Mode zum Erfolg © GEBENETER

Am 1. März startet Elisabeth Kowatsch mit ihrem Geschäft "K & K Mode für Männer" in der Klagenfurter Straße 24 das 36. Bestandsjahr. Zugleich beginnt die 62-Jährige einen neuen Lebensabschnitt. „Ich gehe trotz guter Umsätze in den wohlverdienten Ruhestandund und schließe das Geschäft am 21. März“, sagt Kowatsch. Der Schritt ist nicht einfach: „Ich habe mich schwer dazu durchgerungen, um die Kunden tut es mir leid. Aber ich freue mich auch, jetzt mehr Zeit für mich zu haben.“