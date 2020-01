Facebook

Manuel Neuer ist seit Mai 2017 mit der Kärntner Nina Weiss verheiratet © APA/AFP/Miguel Medina, KLZ/Traussnig

Manuel Neuer und seine Nina lernten sich 2014 kennen, am 21. Mai 2017 heirateten sie in Tannheim. Jetzt soll ihre Ehe gescheitert sein, berichtet die Bild-Zeitung. Für Aufsehen hat diese Ehe auch in Kärnten gesorgt. Neuers Ehe Frau ist Nina Weiss, die als Tochter von Hotelentwickler Alfred Weiss in Deutschland lebt, ihre Wurzeln aber in Kärnten - genauer gesagt in der Gemeinde Micheldorf - hat.