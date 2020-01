Facebook

Beim traditionellen Eisschießen der Feuerwehren in der Gemeinde St. Georgen am Längsee nahmen wieder zahlreiche Mannschaften teil. In diesem Jahr wurde das Turnier von der Freiwilligen Feuerwehr Thalsdorf auf der Eisbahn Joas in Thalsdorf ausgerichtet.