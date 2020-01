Facebook

Martin Hoi widmet sich in seiner nächsten Aktion einem Heißluftballon © CBFOTO/Christian Brenner/KK

Bei Österreichs größten Ballon-Wintermeeting, das in Filzmoos über die Bühne geht, wird Kärntens stärkster Mann, Martin Hoi seine Muskeln spielen lassen und einen Heißluftballon vom Himmel holen. Bei der 11. Hanneshof Ballonwoche vom 18. bis 25. Jänner möchte Hoi sich seinen 16. Weltrekord sichern. Hoi wird sich zu diesem Zweck mit einem Seil am Korb des Ballons fixieren lassen. Aus 30 Metern Höhe wird das Kraftpaket versuchen, den Ballon so weit als möglich zu Boden zu ziehen. Das Seil läuft über eine auf einem Bagger montierte Umlenkrolle. Stattfinden wird die Aktion entweder am 20. oder 21. Jänner, je nach Wettersituation.