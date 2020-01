Facebook

Während die Bauarbeiten für die neue Hofer-Filiale in der Friesacher Straße in Althofen zügig voranschreiten, plant die Immobilien-Gruppe Riedergarten an einem neuen Fachmarktzentrum. Dieses soll mit einer Verkaufsfläche von rund 1500 Quadratmetern bei der neuen Billa-Filiale, gegenüber der Stadthalle, realisiert werden. Bis Ende des Jahres läuft ein Optionsvertrag mit der Stadtgemeinde.