Beate Feichter, Leiterin der Stadtbücherei, konnte von den Goldhauben die „Tonies“ entgegen nehmen © KK/STADTBÜCHEREI

Mit gleich mehreren Wohltätigkeits-Aktionen klang bei den St. Veiter Bürger-Goldhaubenfrauen das alte Jahr aus. So unternahm eine Abordnung der Goldhauben mit Bewohnern des Bezirksaltenwohnheimes „Haus Sonnhang“ einen kleinen Ausflug. Unter dem Motto „Zeit schenken“ machte man einen gemeinsamen Spaziergang durch die Stadt und besuchte dabei auch die Kirche.

Ebenfalls ein Geschenk gab es für die St. Veiter Stadtbücherei. Dort stellten sich die Damen mit „Tonies“ ein. Dabei handelt es sich um Figuren, auf denen – vergleichbar mit CDs – Hörspiele für Kinder gespeichert sind. Insgesamt 25 dieser Hörspielfiguren, die mit einer sogenannten „Tonie-Box“ abgespielt werden können, wurden an Beate Feichter, Leiterin der St. Veiter Stadtbücherei, übergeben. Damit sollen auch viele junge Bücherei-Besucher in den Genuss eines Hörspiel-Erlebnisses kommen.

Auch über die Gemeindegrenze hinaus waren die Goldhauben aktiv. Und zwar spendete man insgesamt 3000 Euro an fünf Familien, die in Gurk und Straßburg von der Hochwasserkatastrophe im November betroffen waren.

Bereits im Herbst wurde eine Familie mit 2000 Euro unterstützt, im Sommer hat der Verein ein Feriencamp unter dem Motto „Happy Painting“ finanziert.